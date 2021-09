Chiunque vinca in Germania, si tornerà al rigore. Le previsioni di Villafranca (Di giovedì 23 settembre 2021) Laschet è visto troppo come la Merkel, non essendo la Merkel. Scholz rassicura perché è stato ministro con la cancelliera, ma rappresenta un cambiamento verso i socialdemocratici. La tesi sulle elezioni tedesche di Antonio Villafranca, Direttore Studi ISPI e Co-Responsabile del Centro Europa e Global Governance, e autore tra gli altri de “L’Europa in crisi di identità. Il futuro dell’UE nell’era del nazionalismo”, segue una traccia ben precisa: l’elettorato di Germania premierà quel candidato che assicurerà allo stesso tempo continuità programmatica e discontinuità rispetto ai tre lustri merkeliani. Senza dimenticare che il tema del rigore di bilancio, al netto della parentesi covid, è nel dna dei tedeschi. Negli ultimi giorni della campagna elettorale, Angela Merkel va in tournée con il candidato Armin Laschet. Basterà a sanarne le ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Laschet è visto troppo come la Merkel, non essendo la Merkel. Scholz rassicura perché è stato ministro con la cancelliera, ma rappresenta un cambiamento verso i socialdemocratici. La tesi sulle elezioni tedesche di Antonio, Direttore Studi ISPI e Co-Responsabile del Centro Europa e Global Governance, e autore tra gli altri de “L’Europa in crisi di identità. Il futuro dell’UE nell’era del nazionalismo”, segue una traccia ben precisa: l’elettorato dipremierà quel candidato che assicurerà allo stesso tempo continuità programmatica e discontinuità rispetto ai tre lustri merkeliani. Senza dimenticare che il tema deldi bilancio, al netto della parentesi covid, è nel dna dei tedeschi. Negli ultimi giorni della campagna elettorale, Angela Merkel va in tournée con il candidato Armin Laschet. Basterà a sanarne le ...

