Chicago Med 5 triplica su Italia1 e mette in crisi April ed Ethan | anticipazioni 30 settembre

(Di giovedì 23 settembre 2021) Terremoto in arrivo inMed 5 e non parliamo di tragedie vere e proprie ma bensì per problemi di cuore cheranno con le spalle al muro la coppia formata daed. Chi ha seguito il medical drama firmato da Dick Wolf sa bene che i due sono pronti ad un passo successivo nella loro relazione ma presto dovranno fare i conti con una brutta notizia ovvero il fatto che la bellaforse non riuscirà ad avere il figlio che i due stanno programmando. La reazione alla notizia che i due riceveranno proprio nei tre episodi in onda oggi, 23, diMed 5 arriverà giovedì prossimo quando ad andare in onda saranno gli episodi 10, 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, Non ha più importanza, La terra trema sotto di noi e La scelta di Salomone in ...

NBC dopo le anticipazioni ha diffuso promo e trama di Chicago Med 7x02, il secondo episodio dell'attesa settima stagione di Chicago Med.Dopo aver appeso il camice al chiodo, Colin Donnell si prepara a indossare... l'abito talare!. L'ex star di Chicago Med, famosa in tv anche per i suoi trascorsi in Arrow, reciterà da protagonista in I ...