Chi è la fidanzata di Marco Giallini | Stella Scarafoni

Ecco chi è Stella Scarafoni, la fidanzata di Marco Giallini, attore italiano candidato per ben sei volte sia ai David di Donatello che ai Nastri d'argento. La fidanzata di Marco Giallini, amatissimo attore italiano candidato per sei volte ai Nastri d'argento, premio vinto per ben tre volte, si chiama Stella Scarafoni, è nata a Roma l'11 agosto del 1985 ed ha 22 anni meno del celebre compagno di cui è riuscita a conquistare il cuore. La Scarafoni si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università di Macerata, con una tesi dedicata cinema americano degli anni '80 e al suo rapporto con il tema dell'inclusione. Dopo la laurea, ha conseguito un master in didattica dell'italiano per stranieri e ha ...

