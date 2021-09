Chelsea vs Manchester City: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Una delle partite più importanti del calendario della Premier League si svolgerà sabato 25 settembre allo Stamford Bridge, mentre la capolista Chelsea accoglierà i campioni in carica del Manchester City. Il Chelsea è in testa alla classifica con 13 punti da mostrare nelle prime cinque partite, mentre il Man City occupa il quinto posto, dopo aver raccolto 10 punti nelle prime cinque partite di campionato della stagione 2021-22. Il calcio di inizio di Chelsea vs Manchester City è previsto alle 13:30. Prepartita Chelsea vs Manchester City: a che punto sono le due squadre? Chelsea Non si legge molto nella classifica in questa fase della stagione, ma non c’è dubbio che il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Una delle partite più importanti del calendario della Premier League si svolgerà sabato 25 settembre allo Stamford Bridge, mentre la capolistaaccoglierà i campioni in carica del. Ilè in testa alla classifica con 13 punti da mostrare nelle prime cinque partite, mentre il Manoccupa il quinto posto, dopo aver raccolto 10 punti nelle prime cinque partite di campionato della stagione 2021-22. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Non si legge molto nella classifica in questa fase della stagione, ma non c’è dubbio che il ...

