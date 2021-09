Che cosa significa il titolo del terzo film di Animali Fantastici? (Di giovedì 23 settembre 2021) È stato annunciato nelle scorse ore il titolo ufficiale del terzo film di Animali Fantastici: il nuovo capitolo della saga creata da J.K. Rowling e legata all’universo di Harry Potter, infatti, porterà il sottotitolo de I segreti di Silente. La nuova avventura, inizialmente prevista in uscita nel luglio 2022, è stata anche anticipata di tre mesi e arriverà ora nelle sale a partire dal 15 aprile 2022. Un anticipo eloquente rispetto alle incertezze che riguardano il mondo del cinema in generale e questa pellicola in particolare: dopo i vari rimandi legati alla pandemia, sembra che Warner Bros. abbia riacquisito fiducia nelle sale, anche dopo il successo del recente Dune; sembrano inoltre superati i tumulti legati all’allontanamento di Johnny Depp, l’interprete originale del villain ... Leggi su wired (Di giovedì 23 settembre 2021) È stato annunciato nelle scorse ore ilufficiale deldi: il nuovo capitolo della saga creata da J.K. Rowling e legata all’universo di Harry Potter, infatti, porterà il sottode I segreti di Silente. La nuova avventura, inizialmente prevista in uscita nel luglio 2022, è stata anche anticipata di tre mesi e arriverà ora nelle sale a partire dal 15 aprile 2022. Un anticipo eloquente rispetto alle incertezze che riguardano il mondo del cinema in generale e questa pellicola in particolare: dopo i vari rimandi legati alla pandemia, sembra che Warner Bros. abbia riacquisito fiducia nelle sale, anche dopo il successo del recente Dune; sembrano inoltre superati i tumulti legati all’allontanamento di Johnny Depp, l’interprete originale del villain ...

