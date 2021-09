Charlene di Monaco, nuovo incarico. La concessione di Alberto (Di giovedì 23 settembre 2021) Charlene di Monaco è ancora assente dal Principato, ma assume un nuovo incarico prestigioso che l’avvicina a suo marito Alberto e alla famiglia Grimaldi. La Principessa è infatti stata nominata vicepresidente della Croce Rossa. L’assunzione di questo ruolo ha un significato speciale e soprattutto sembra essere il segnale che tra lei ed Alberto le cose stanno funzionando davvero. Charlene di Monaco è la prima Principessa monegasca ad aver trascorso così tanto tempo lontana da Montecarlo e dagli impegni di Corte. Come è noto, la moglie di Alberto si trova bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio a causa di una grave infezione al naso, gola e orecchi che le impedisce di volare. Ma soprattutto l’ha costretta a subire più interventi ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 settembre 2021)diè ancora assente dal Principato, ma assume unprestigioso che l’avvicina a suo maritoe alla famiglia Grimaldi. La Principessa è infatti stata nominata vicepresidente della Croce Rossa. L’assunzione di questo ruolo ha un significato speciale e soprattutto sembra essere il segnale che tra lei edle cose stanno funzionando davvero.diè la prima Principessa monegasca ad aver trascorso così tanto tempo lontana da Montecarlo e dagli impegni di Corte. Come è noto, la moglie disi trova bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio a causa di una grave infezione al naso, gola e orecchi che le impedisce di volare. Ma soprattutto l’ha costretta a subire più interventi ...

