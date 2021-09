Champions League, Kiev in zona gialla: Shakhtar Inter con capacità al 50% (Di giovedì 23 settembre 2021) La città di Kiev passa in zona gialla e il match di martedì tra Shakhtar e Inter verrà disputato con l’Olimpiyskiy ridotto al 50% In seguito al passaggio della città di Kiev alla zona di quarantena “gialla”, il numero di biglietti in vendita per la partita di Champions League Shakhtar-Inter del prossimo 28 settembre sarà limitato al 50% della capacità dello stadio Olimpico. A comunicarlo è il club ucraino attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter. ??????? ?????????? ??? ??????????????! ? ??’???? ? ????????? ????? ?? «??????» ??????????? ????, ????????? ???????, ?? ?????????? ?? ???? ? «???????», ???? ???????? 50% ????????? ??? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) La città dipassa ine il match di martedì traverrà disputato con l’Olimpiyskiy ridotto al 50% In seguito al passaggio della città dialladi quarantena “”, il numero di biglietti in vendita per la partita didel prossimo 28 settembre sarà limitato al 50% delladello stadio Olimpico. A comunicarlo è il club ucraino attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter. ??????? ?????????? ??? ??????????????! ? ??’???? ? ????????? ????? ?? «??????» ??????????? ????, ????????? ???????, ?? ?????????? ?? ???? ? «???????», ???? ???????? 50% ????????? ??? ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Greuther Furth - Bayern Monaco, Bundesliga: formazioni, pronostici Il numero che impressiona maggiormente è quello relativo ai gol segnati: siamo già a quota 23 tra Bundesliga e Champions League. Nonostante il cambio in panchina, il Bayern Monaco si sta confermando ...

Giroud, l'attaccante del Milan in gruppo: in panchina contro lo Spezia L'attaccante era stato poi costretto a fermarsi dalla positività al Covid ed era tornato a disposizione il 15 settembre in Champions League , giocando uno spezzone di gara nel ko rossonero sul campo ...

Champions League 2021/2022, svelato il logo della finale Today.it De Roon aspetta i tifosi, ma non arrivano: la reazione ironica del centrocampista dell'Atalanta Il giocatore olandese aveva promesso ai tifosi che si sarebbero presentati allo store ufficiale dell'Atalanta e comprato la sua maglia, un autografo e un regalo.

Egonu star a Lubiana per il sorteggio di Champions Paola Egonu ha vissuto una settimana intensa, tra allenamenti con le Pantere ed eventi importanti. Lunedì sera era sugli schermi nazionali ospite di Maria De Filippi nel celeberrimo "Amici", invece ve ...

