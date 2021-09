Champions League, capienza ridotta al 50% per Shakhtar-Inter (Di giovedì 23 settembre 2021) ridotta al 50% la capienza dello stadio per Shakhtar-Inter Non ci sarà il 100% di capienza allo stadio Olimpiyskiy di Kiev, che martedì sera ospiterà la sfida di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Inter, match della seconda giornata del girone D. Allo stadio potrà entrare solo il 50% del pubblico visto il passaggio di Kiev a “zona gialla”. A riferirlo è la stessa società ucraina, attraverso il proprio profilo Twitter. Important information for fans! Due to classifying Kyiv as the "yellow" quarantine zone, the number of tickets on sale for the match against Inter will be reduced to 50% of the NSC Olimpiyskiy capacity.#Shakhtar #ShakhtarInter #UCL ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021)al 50% ladello stadio perNon ci sarà il 100% diallo stadio Olimpiyskiy di Kiev, che martedì sera ospiterà la sfida ditraDonetsk e, match della seconda giornata del girone D. Allo stadio potrà entrare solo il 50% del pubblico visto il passaggio di Kiev a “zona gialla”. A riferirlo è la stessa società ucraina, attraverso il proprio profilo Twitter. Important information for fans! Due to classifying Kyiv as the "yellow" quarantine zone, the number of tickets on sale for the match againstwill be reduced to 50% of the NSC Olimpiyskiy capacity.##UCL ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Il Bayern Monaco riabbraccia Coman: di nuovo in gruppo Coman ha giocato l'ultima partita il 14 settembre in Champions League contro il Barcellona (minuti finali) per poi operarsi il 17 settembre.

Bayern: Coman rientra in gruppo dopo intervento al cuore Rientrato infortunato dalle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, Coman il 14 settembre aveva giocato solo pochi minuti nel finale del match di Champions League contro il Barcellona. ...

Champions League 2021/2022, svelato il logo della finale Today.it L’ossessione di Cristiano Ronaldo per la sicurezza: due gemelli ex Commandos lo seguono ovunque Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per assicurare la massima protezione a se stesso e alla famiglia. Ha assoldato due agenti in servizio presso la PSP (la Polícia de Segurança Pública lusitana) m ...

Atalanta, turnover soft contro l'Inter e contro...il Cies Il CIES, ?l’osservatorio indipendente e internazionale del calcio con sede in Svizzera, ha stilato la classifica finale della serie A basandosi su alcuni dati ...

