Centinaio precisa che la Lega è per il Green Pass | intanto Tajani dice no al gruppo unico in Europa

(Di giovedì 23 settembre 2021) A Roma la metà dei deputati leghisti assenti al momento del voto finale di conversione del secondo decreto sul. A Milano, si celebra ilaggio alladi tre esponenti forzisti lombardi, i consiglieri regionali Alessandro Fermi e Mauro Piazza e l’ex presidente della Provincia di Lecco Daniele Nava. Il mix di sensibilità diverse sul tema dei vaccini e del certificato verde, e le contrapposizioni strategiche, accese dalla competizione elettorale in vista delle amministrative, mostrano unadi nuovo divisa. E i contrasti si riflettono anche sulla tenuta della coalizione di centrodestra. In particolare nello scontro con Forza Italia. Divisi in Parlamento e sul territorio, «lo sgarbo di Salvini fa saltare il patto con Forza Italia», scrive Repubblica. In un’intervista al Foglio, il ...

Linkiesta.it

"La posizione favorevole al Green Pass andava espressa prima, con maggiore forza, per evitare fraintendimenti e le fughe in avanti di qualcuno", dice. Che ricorda: "Quando il segretario ...In una nota , il Cntche dal primo gennaio al 31 agosto 2021 in Italia sono stati reclutati ... dal Centro nazionale trapianti e da altre associazioni, sono in programma oltre undi ...Nessuno scippa niente a nessuno, noi siamo al ministero per il gruppo di lavor tecnico per dare una risposta all'Europa', ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali con ...