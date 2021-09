Advertising

Giorno_Mantova : Castellucchio, caporalato nei campi e lavoratori sfruttati: due imprenditori arrestati -

IL GIORNO

(Mantova) - Caporali nei campi del Mantovano. Due fratelli bengalesi , imprenditori agricoli, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Mantova e personale del comando carabinieri Forestali di Mantova. L'accusa per i due asiatici è sfruttamento del ...... imprenditori agricoli, originari del Bangladesh, ritenuti responsabili del reato di sfruttamento del lavoro, il cd ''. Dopo alcuni servizi di osservazione, i Carabinieri di, ...Castellucchio (Mantova) - Caporali nei campi del Mantovano. Due fratelli bengalesi, imprenditori agricoli, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Castellucchio, in collaborazione con i ...VIADANA Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Viadana finalizzati alla ...