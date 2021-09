Caso Maignan, la Juve identifica e denuncia il tifoso razzista. Niente fascicolo in procura Figc (Di giovedì 23 settembre 2021) stato identificato dalla Digos di Torino il tifoso della Juventus che domenica scorsa, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium prima della partita con il Milan, ha preso di mira il portiere ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) statoto dalla Digos di Torino ildellantus che domenica scorsa, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium prima della partita con il Milan, ha preso di mira il portiere ...

Advertising

Gazzetta_it : Caso Maignan, la Juve identifica e denuncia il razzista. Niente fascicolo in procura Figc - LuigiBevilacq17 : RT @SantucciFulvio: Mi sta molto piacendo l'impatto di Maignan al Milan. Non avevo avuto la stessa impressione guardandolo nel Lille, non s… - SiiocaMilan : RT @Gazzetta_it: Caso Maignan, la Juve identifica e denuncia il razzista. Niente fascicolo in procura Figc - Arianna_82_ : RT @Gazzetta_it: Caso Maignan, la Juve identifica e denuncia il razzista. Niente fascicolo in procura Figc - MarSte92__ : RT @Gazzetta_it: Caso Maignan, la Juve identifica e denuncia il razzista. Niente fascicolo in procura Figc -