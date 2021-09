Caso DAZN: 10 domande per la Lega Serie A (Di giovedì 23 settembre 2021) Il giovedì di passione degli abbonati di DAZN, andata in down poco prima delle due sfide Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, praticamente oscurate per quasi tutto il primo tempo, ha costretto la Ott alle scuse pubbliche e alla promessa di indennizzo per i tifosi "impattati" dal disagio. Una mossa che difficilmente placherà le polemiche e le proteste, già presenti da inizio campionato per continui episodi di impossibilità di connessione, qualità non sempre elevata delle immagini, ritardi e comportamenti non univoci della App che da questa stagione – fino al 2024 – è diventata la casa della Serie A chiudendo la lunga era di Sky Sport. Uno stillicidio di problemi che ha provocato l'intervento anche del Parlamento sotto forma di richiesta della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni per impegnare il Governo a prendere tutte le misure, anche normative, per ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) Il giovedì di passione degli abbonati di, andata in down poco prima delle due sfide Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, praticamente oscurate per quasi tutto il primo tempo, ha costretto la Ott alle scuse pubbliche e alla promessa di indennizzo per i tifosi "impattati" dal disagio. Una mossa che difficilmente placherà le polemiche e le proteste, già presenti da inizio campionato per continui episodi di impossibilità di connessione, qualità non sempre elevata delle immagini, ritardi e comportamenti non univoci della App che da questa stagione – fino al 2024 – è diventata la casa dellaA chiudendo la lunga era di Sky Sport. Uno stillicidio di problemi che ha provocato l'intervento anche del Parlamento sotto forma di richiesta della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni per impegnare il Governo a prendere tutte le misure, anche normative, per ...

