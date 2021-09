Caso Amara, il Csm licenzia la segretaria di Davigo Marcella Contrafatto. Il difensore: “Illegittimo” (Di giovedì 23 settembre 2021) È stata notificata ieri sera tardi la decisione del Consiglio superiore della magistratura di licenziare l’ex-segretaria di Piercamillo Davigo, Marcella Contrafatto, sotto inchiesta a Roma per la vicenda della diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara ai magistrati milanesi. “In tarda serata ci è arrivata la comunicazione formale del provvedimento di licenziamento” dice, all’Adnkronos, l’avvocato Riccardo Bolognesi, difensore della Contrafatto, definendo il provvedimento “Illegittimo, nullo e inefficace”. L’avvocato annuncia già l’intenzione di impugnarlo, precisando che la decisione sarà presa dopo avere contattato la sua assistita. “Cosa facciamo lo comunicherò o lo comunicheremo dopo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) È stata notificata ieri sera tardi la decisione del Consiglio superiore della magistratura dire l’ex-di Piercamillo, sotto inchiesta a Roma per la vicenda della diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Pieroai magistrati milanesi. “In tarda serata ci è arrivata la comunicazione formale del provvedimento dimento” dice, all’Adnkronos, l’avvocato Riccardo Bolognesi,della, definendo il provvedimento “, nullo e inefficace”. L’avvocato annuncia già l’intenzione di impugnarlo, precisando che la decisione sarà presa dopo avere contattato la sua assistita. “Cosa facciamo lo comunicherò o lo comunicheremo dopo ...

TgLa7 : Caso #Amara: Csm, licenziamento per ex segretaria Davigo - ilriformista : Si allarga l'inchiesta sui verbali della loggia Ungheria: Pedio si aggiunge all’elenco degli indagati assieme a Sto… - SecolodItalia1 : Caso Amara, il Csm licenzia la segretaria di Davigo Marcella Contrafatto. Il difensore: “Illegittimo”… - ZenatiDavide : Caso Amara, il Csm licenzia l’ex segretaria di Davigo: Licenzamento. E’ finita così per Marcella Contrafatto, ex se… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Caso Amara, il Csm licenzia l’ex segretaria di Davigo: Lo ha deciso il plenum del Consiglio superiore della magistratura ht… -