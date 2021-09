Caserta | provoca trauma facciale al figlio per truffare assicurazione | sei arresti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caserta provoca

CasertaNews

...anche in carreggiata interna all'altezza dello svincolo di Torraccia centrale del latte...sulla linea alta velocità Roma Napoli per un inconveniente tecnico alla linea in prossimità di...Un male che purtroppo ogni annomigliaia di vittime ma che, se prontamente diagnosticato, ...Angelo Barile Davide Scianca Fabio Weik Venanzio Berton Francesco Caporale Giuseppe GepMax ...A Caserta tra le persone coinvolte la mamma di un 11enne, che ha provocato al bimbo lesioni come un trauma facciale facendolo poi passare come incidente stradale. L'indagine partita da un assegno clon ...Il maltempo di ieri pomeriggio ha causato danni anche nelle frazioni collinari del capoluogo CASERTA Tra i tanti danni provocati dal maltempo di ieri, anche una frana a San Leucio, tra via Troia e la ...