Caserta | picchiano bambino per truffare l’assicurazione | sei arresti

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 23 settembre 2021) Feramata aun’organizzazione criminale nota perle assicurazione. Le forze dell’ordine hanno preso in arresto sei persone. L’operazione nelno (via Screenshot)Ale forze dell’ordine hanno fermato un’organizzazione criminale nota perle agenzie assicurative. Infatti i malviventi in questione erano soliti fingere incidenti stradali per ricevere cospicui risarcimenti. Sono sei le persone indagate, che arrivavano a procurare a loro stessi o a terzi ferite. Proprio queste ferite procurate, subito dopo, venivano riportate in ospedale. Questa mattina la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha coordinato l’operazione dei carabinieri che hanno preso in arresto sei persone tra, Bellona e Casagiove. Inoltre per cinque di loro ...