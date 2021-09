Casa 500 e La Pista 500 | due nuove perle al Lingotto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casa 500

Il Lingotto è la storia di Fiat , dell'auto italiana e anche del nostro Paese. Stellantis ha inaugurato, il museo dedicato alla piccola auto, icona mondiale, e La Pista, definita come il giardino pensile più grande del mondo. Realizzato sul tetto della vecchia fabbrica , dove venivano ...Se un lavoratore non verrà trovato in regola dovrà pagare una multa che andrà dai 600 ai 1.euro. Stesso discorso per i cittadini che riceveranno lavoratori autonomi nella propria, sia per ...“Non stiamo parlando solo di auto ma di cultura e storia, stiamo parlando del paese e della città”. Con queste parole Olivier François, numero uno di Fiat e Abarth, ha esordito nella presentazione uff ...Finora la nuova 500 Bev non si poteva acquistare rossa. Dietro l'apparente follia di marketing, in realta' si celava un segreto molto ben custodito. A svelarlo e' stato un ambasciatore inatteso: Bono ...