Cartabia firma richiesta di estradizione dei genitori di Saman (Di giovedì 23 settembre 2021) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia - ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica - ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l’omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Lo comunica una nota del ministero della Giustizia. Nella ricerca della verità sulla drammatica fine di Saman Abbas, 18enne di Novellara di cui si è persa ogni traccia dal 30 aprile, la Procura e i carabinieri di Reggio Emilia considerano fondamentale l’arresto di Danish Hasnain, pakistano di 33 anni e zio della ragazza, rintracciato ieri dopo cinque mesi di latitanza in un appartamento della periferia nord di Parigi, dove è stato preso in consegna dalla polizia francese. Lo zio Danish è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) La ministra della Giustizia, Marta- ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica - hato e trasmesso al Pakistan le due domande diper idiAbbas, indagati per l’omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Lo comunica una nota del ministero della Giustizia. Nella ricerca della verità sulla drammatica fine diAbbas, 18enne di Novellara di cui si è persa ogni traccia dal 30 aprile, la Procura e i carabinieri di Reggio Emilia considerano fondamentale l’arresto di Danish Hasnain, pakistano di 33 anni e zio della ragazza, rintracciato ieri dopo cinque mesi di latitanza in un appartamento della periferia nord di Parigi, dove è stato preso in consegna dalla polizia francese. Lo zio Danish è ...

