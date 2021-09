(Di giovedì 23 settembre 2021) Mega-spot peralla vigilia del. Il sindaco uscente diGiuseppe“imbarca”Rakete, la capitana che speronò la motovedetta della Guardia di Finanza nonostante il divieto di entrare nel porto di Lampedusa. L’eroina della sinistra immigrazionista, usa a disobbedire, salirà sulal primo cittadino, candidato della sinistra, il 2 ottobre, alla vigilia delle Amministrative. Lo farà nell’ambito di una convention dei Verdi europei dal titolo «Il clima e la biodiversità: il Partito verde europeo (a cuiha aderito) e il gruppo Greens-Efa all’Europarlamento hanno sceltoper l’edizione 2021 dello European Ideas: previsti oltre 400 giovani provenienti da tutta Europa, per discutere di clima e ...

Advertising

SecolodItalia1 : Carola Rackete “madrina” di Sala: il giorno prima del voto saranno sul palco insieme a Milano. Con Greta… - TwittGiorgio : RT @TwittGiorgio: Sala a caccia di voti: ora usa pure la Rackete ....QUESTO PIACE AGLI SPAZZBASLOTT - lellinara : RT @ilgiornale: Beppe Sala sarà presente a un evento ambientalista insieme a Carola Rackete poco prima delle elezioni di ottobre ed è polem… - ilgiornale : Beppe Sala sarà presente a un evento ambientalista insieme a Carola Rackete poco prima delle elezioni di ottobre ed… - TwittGiorgio : Sala a caccia di voti: ora usa pure la Rackete ....QUESTO PIACE AGLI SPAZZBASLOTT -

Ultime Notizie dalla rete : Carola Rackete

ilGiornale.it

Beppe Sala sarà presente a un evento ambientalista insieme apoco prima delle elezioni di ottobre ed è polemica a MilanoDopo aver lasciato il suo incarico come dirigente dei Radicali Italiani cosa succede? 'Contesto apertamente, sulla mia pagina Facebook,e la sua azione con la nave "Sea Watch 3" (...Nel rush finale della campagna elettorale Beppe Sala strizzerà un occhio ai «gretini» e l'altro ai no global. Dal 30 settembre al 2 ottobre il Superstudio Più di via Tortona ospiterà l'«European Ideas ...Beppe Sala sarà presente a un evento ambientalista insieme a Carola Rackete poco prima delle elezioni di ottobre ed è polemica a Milano ...