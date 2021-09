Caro bollette disinnescato: approvato il decreto per il bonus sociale (Di giovedì 23 settembre 2021) Via libera al taglio delle bollette di luce e gas: a stabilirlo è stato il Consiglio dei ministri riunito questa sera a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono fonti del governo, si tratta di 450 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Via libera al taglio delledi luce e gas: a stabilirlo è stato il Consiglio dei ministri riunito questa sera a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono fonti del governo, si tratta di 450 ...

Advertising

ilfoglio_it : Green deal, abbiamo un problema. La Spagna porta il caro bollette al centro del dialogo europeo e chiede “una piatt… - ilriformista : Dal palco di #Confindustria, #Draghi annuncia una crescita nel 2021 al 6%: 'No a nuove tasse e intervento contro il… - fattoquotidiano : Caro bollette: il decreto da 3 miliardi non evita la stangata - CesidioCherubi1 : Caro bollette , ci stanno prendendo per il culo !!! Sveglia popolo !! - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Del #decretolegge che contiene il caro #bollette approvato oggi beneficeranno oltre 3 milioni di persone che godono del… -