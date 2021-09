Caro bollette, approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto “Anti-Stangata” per contenere l’aumento (Di giovedì 23 settembre 2021) È arrivata la risposta del governo al Caro bollette, ovvero l’aumento dei prezzi delle forniture di luce e gas. Il Consiglio de Ministri ha deliberato quello che è già stato rinominato “Decreto Anti-Stangata“, una misura contenitiva del valore di 3 miliardi di euro. Molte delle indiscrezioni che Anticipavano le mosse del governo sono state confermate, il Premier Draghi ha previsto il taglio di alcuni oneri di sistema e non solo; tutti i dettagli. Caro bollette: arriva il Decreto Anti-Stangata È arrivata la risposta del governo all’aumento dei costi di consumo di luce e gas in bolletta previsti a partire dal 1 ottobre ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) È arrivata la risposta del governo al, ovverodei prezzi delle forniture di luce e gas. Ildeha deliberato quello che è già stato rinominato ““, una misura contenitiva del valore di 3 miliardi di euro. Molte delle indiscrezioni checipavano le mosse del governo sono state confermate, il Premier Draghi ha previsto il taglio di alcuni oneri di sistema e non solo; tutti i dettagli.: arriva ilÈ arrivata la risposta del governo aldei costi di consumo di luce e gas in bolletta previsti a partire dal 1 ottobre ...

