Caricatore universale, l’Ue svela il cavo unico per tutti i dispositivi: “Riduce gli sprechi”. La minaccia di Apple : “Rincari sui prezzi” (Di giovedì 23 settembre 2021) Un caricabatterie universale utilizzabile per qualsiasi dispositivo mobile. È questa la proposta legislativa al 2024 che la Commissione europea ha presentato oggi, giovedì 23 settembre, a Bruxelles. Una mossa pensata per ridurre di 980 tonnellate la quantità annua di rifiuti elettronici prodotti nel Continente ma che potrebbe costringere alcuni produttori a modificare le proprie linee con ripercussioni sui consumatori. Finalizzata dal commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, la richiesta agli operatori prevede in particolare di armonizzare le porte di ricarica utilizzando quelle di tipo Usb-C, attualmente presenti in quasi tutti i dispositivi Android con tassi di diffusione che superano l’80%, e di rendere i relativi protocolli software interoperabili tra marchi. Non solo: nell’ottica di contenere gli scarti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Un caricabatterieutilizzabile per qualsiasi dispositivo mobile. È questa la proposta legislativa al 2024 che la Commissione europea ha presentato oggi, giovedì 23 settembre, a Bruxelles. Una mossa pensata per ridurre di 980 tonnellate la quantità annua di rifiuti elettronici prodotti nel Continente ma che potrebbe costringere alcuni produttori a modificare le proprie linee con ripercussioni sui consumatori. Finalizzata dal commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, la richiesta agli operatori prevede in particolare di armonizzare le porte di ricarica utilizzando quelle di tipo Usb-C, attualmente presenti in quasiAndroid con tassi di diffusione che superano l’80%, e di rendere i relativi protocolli software interoperabili tra marchi. Non solo: nell’ottica di contenere gli scarti e ...

