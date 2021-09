Card Bagnasco | ho il Covid ma il vaccino mi ha protetto

Advertising

Agenzia ANSA

Il presidente dei vescovi europei, il cardinale Angeloinvita a vaccinarsi: "dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid - confida al portale Vatican News - ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa ...È l'augurio del. Angelo, presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali Europee (Ccee), in una lettera indirizzata al presidente delle Confraternite delle fiocesi d'Italia, ...Il presidente dei vescovi europei, il cardinale Angelo Bagnasco invita a vaccinarsi: "dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid - confida al portale Vatican News - ma in forma est ..."Vorrei ringraziarvi per la vostra presenza capillare nella Chiesa europea, nelle piccole e grandi comunità, nei villaggi e nelle città. L'Europa ha bisogno della vostra testimonianza del Vangelo". È ...