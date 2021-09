Card Bagnasco | ho il Covid ma il vaccino mi ha protetto

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il presidente dei vescovi europei, ilinale Angeloinvita a vaccinarsi: "dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il- confida al portale Vatican News - ma in forma ...

Agenzia ANSA

A guidarli nella riflessione, dopo la prolusione del. Angelo, Presidente del CCEE, sarà la relazione del. Pietro PAROLIN, Segretario di Stato vaticano, e gli interventi della Prof.Il presidente dei vescovi europei, il cardinale Angeloinvita a vaccinarsi: "dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid - confida al portale Vatican News - ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa ...Il presidente dei vescovi europei, il cardinale Angelo Bagnasco invita a vaccinarsi: "dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid - confida al portale Vatican News - ma in forma est ..."Vorrei ringraziarvi per la vostra presenza capillare nella Chiesa europea, nelle piccole e grandi comunità, nei villaggi e nelle città. L'Europa ha bisogno della vostra testimonianza del Vangelo". È ...