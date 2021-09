Capricorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Baltasar Gracián non è un maestro new age di autoaiuto del ventunesimo secolo. Era un filosofo gesuita del seicento, nato sotto il segno del serio e diligente . Spero che nelle prossime settimane seguirai questi suoi consigli: “Conosci... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Baltasar Gracián non è un maestro new age di autoaiuto del ventunesimo secolo. Era un filosofo gesuita del seicento, nato sotto il segno del serio e diligente . Spero che nelle prossime settimane seguirai questi suoi consigli: “Conosci... Leggi

Advertising

BimBumB72357488 : Che palleeeee, più Capricorno di così si muore lol #gfvip - Danyjk11 : @SOVFTKOOK Cosi si fa da buon capricorno devi avere scarpe da togliere in fretta ovunque ?? I'm the same - callmekatsuki : @kacchanspam Meraviglioso pure capricorno - namusunflowers : iniziando questa giornata con joshua hong un nuovo capricorno boy che si è inserito nella mia vita - dontbecreepy_ : RT @SaraLoBue3: Ma perché tutti questi odio verso i capricorno?! Secondo me siamo pazzeschi ??????? -