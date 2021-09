Capienza stadi, CTS verso ok al 75% all’aperto e al 50% al chiuso (Di giovedì 23 settembre 2021) Il CTS è pronto a dare l’ok per l’ampliamento della Capienza degli stadi dal 50% al 75% per gli impianti all’aperto e al 50% al chiuso, con l’obiettivo, fra alcuni giorni di portare le capienze fino al 100% del pre-Covid. E’ questo quanto apprende l’Adnkronos dalla riunione della cabina di regia del Comitato Tecnico-Scientifico che ha interloquito, tra gli altri, anche col ministro Dario Franceschini che ha chiesto il superamento del distanziamento in stadi, eventi musicali, teatri e altri spettacoli, con il solo obbligo di green pass e della mascherina. Tra quindici giorni nuovo incontro per rivalutare la situazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Il CTS è pronto a dare l’ok per l’ampliamento delladeglidal 50% al 75% per gli impiantie al 50% al, con l’obiettivo, fra alcuni giorni di portare le capienze fino al 100% del pre-Covid. E’ questo quanto apprende l’Adnkronos dalla riunione della cabina di regia del Comitato Tecnico-Scientifico che ha interloquito, tra gli altri, anche col ministro Dario Franceschini che ha chiesto il superamento del distanziamento in, eventi musicali, teatri e altri spettacoli, con il solo obbligo di green pass e della mascherina. Tra quindici giorni nuovo incontro per rivalutare la situazione. SportFace.

