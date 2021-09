Cannavaro | risolto in anticipo il contratto con il Guangzhou | il motivo

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) Fabionon è più l’allenatore del. Il club cinese versa infatti in gravi condizioni finanziarie e, visti i tanti debiti, ha urgente necessità di risparmiare. Per tali ragioni, è stata accordata con il tecnico italiano una risoluzione anticipata del, in scadenza a dicembre 2022. Si chiude dunque con l’amaro in bocca l’esperienza cinese per il campione del mondo 2006. Come informa il portale Sohu, il suo posto verrà preso da Zheng Zhi, già calciatore del club e pronto a svolgere il doppio ruolo. SportFace.