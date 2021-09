Cannavaro lascia il Guangzhou Evergrande

Advertising

100x100Napoli : #Cannavaro lascia in anticipo il Guangzhou. - infoitsport : Cannavaro lascia il Guangzhou sotto il peso di Evergrande - sportli26181512 : Guangzhou Evegrande: Cannavaro lascia, ha rescisso il contratto: La crisi profonda che ha investito...… - CorSport : #Cannavaro lascia la #Cina: rescisso il contratto con il Guangzhou - ImpieriFilippo : RT @MilanoFinanza: Cannavaro lascia il Guangzhou sotto il peso di Evergrande -

Fabioha risolto il proprio contratto con il Guangzhou Evergrande: il nuovo tecnico sarà il capitano della squadra Fabioha risolto il proprio contratto con il Guangzhou dopo la crisi che ha colpito la città di Evergrande. Il club cinese ha deciso così di interrompere il rapporto lavorativo con l'ex Pallone d'...La notizia rimbalza dalla Cina ma è nell'aria da tempo: Fabioil Guangzhou Evergrande, il colosso immobiliare cinese sull'orlo del tracollo finanziario, una vicenda seguita con apprensione dalle Borse internazionali. Lo riferisce la Testata ...Esperienza terminata per l'ex difensore del Napoli sulla panchina della squadra cinese. Fabio ha preferito non commentare la notizia.Calcio, Fabio Cannavaro rescinde il contratto con il Guangzhou: trovato l'accordo per la rescissione consensuale dell'accordo.