Cannabis legale, il referendum ostacolato dai Comuni. Il flop delle firme digitali contro la caccia (Di giovedì 23 settembre 2021) Mentre l’Associazione Luca Coscioni festeggia il superamento del milione di firme raccolte per il referendum sulla regolamentazione dell’eutanasia e Comunica di aver completato la certificazione delle prime 500 mila sottoscrizioni da depositare in Cassazione entro il prossimo 8 ottobre, il comitato promotore del referendum sulla Cannabis legale annuncia una riunione aperta sotto il ministero della Giustizia (venerdì 24 settembre, alle ore 10:30) «per manifestare e per chiedere al Governo la conferma dell’esenzione al 31 ottobre come data ultima per la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 settembre 2021) Mentre l’Associazione Luca Coscioni festeggia il superamento del milione diraccolte per ilsulla regolamentazione dell’eutanasia eca di aver completato la certificazioneprime 500 mila sottoscrizioni da depositare in Cassazione entro il prossimo 8 ottobre, il comitato promotore delsullaannuncia una riunione aperta sotto il ministero della Giustizia (venerdì 24 settembre, alle ore 10:30) «per manifestare e per chiedere al Governo la conferma dell’esenzione al 31 ottobre come data ultima per la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

emmabonino : Legalizzare la cannabis significa assumersi responsabilità di normare, controllare, aiutare chi ha bisogno, toglier… - elio_vito : Non lo vedrete ai Tg, ma qui potete, anche per questo ringrazio per il video del mio breve intervento ieri alla man… - fattoquotidiano : REFERENDUM CANNABIS Quasi 500mila firme in neanche sei giorni - ondivaga7 : RT @FoglieSette: Vedo che c'è già chi fa disinformazione riguardo il referendum sulla #cannabis. Sul sito ?? - gjscco : RT @GiuseppeMargio1: Promotori - Referendum per la cannabis legale -