Cane ballerino si scatena al ritmo di musica | video

(Di giovedì 23 settembre 2021) C'è chi canta sotto la doccia e chi balla in cucina. Quest'adorabile cagnolino proprio non riesce a smettere di muoversi al suono della. Salta sulle zampe posteriori e si dimena, realizzando una coreografia a dir poco perfetta. Bravissimo! Guarda tutti idivertenti Uned un gatto diventano amici per la pelleChi l'ha detto chee gatto non possono essere amici? Questo ...talentuoso canta e suona il pianoIlprotagonista di questoha un talento davvero incredibile: non ...Quando unfifone ha paura di un gattoIlprotagonista deldi oggi sembra tutt'altro che un cuor ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cane ballerino

Panorama

... un lupo meridionale e un. Carmen Russo A volte ritornano ed è proprio il caso (ma non l'unico)... Nel giugno del 1987, la soubrette ha sposato il coreografo eVincenzo Paolo Turchi. La ...Williams , attore reso celebre dal ruolo delsciolto Omar Little nella memorabile The Wire , ... Williams Nato a Brooklyn, Williams aveva iniziato la sua carriera artistica come. Dopo ...News e curiosità sulla showgirl e ballerina Carmen Russo: l'età, la vita privata, la carriera e dove seguirla su Instagram ...Affermano i soci di Aidaa: "Sono stati multati per essere entrati in spiaggia con il loro barboncino da tre vigilesse in costume da bagno".