Canale 5: Secondo appuntamento con Star in the star, condotto da Ilary Blasi (Di giovedì 23 settembre 2021) Canale 5 Secondo appuntamento con star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Giovedì 23 settembre in prima serata su Canale 5 Secondo appuntamento con star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di “star in the star”: ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021)conin the, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia,da. Giovedì 23 settembre in prima serata suconin the, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia,da. Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di “in the”: ...

Advertising

SimMarcbz : RT @BarbascuraX: Ho pubblicato un video sul secondo canale. Un vlogghettino di quelli a cazzo di cane, fatto al parco dei mostri di Bomarzo… - fabiocalvari : Dopo la prima puntata di POWER NIGHT arriva il secondo appuntamento. Gli ospiti della puntata saranno i Jalisse. Sc… - Ferre_Creator : Hey! Non scordate anche il video sul secondo canale! Secondo Ferre! - CorriereRomagna : Rimini, via al secondo stralcio del dragaggio al porto canale - - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 23 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Star in the star -