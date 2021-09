Can Yaman scrive un messaggio per Raoul Bova su Instagram “Domani …” (Di giovedì 23 settembre 2021) Ormai Can Yaman sembra essersi definitivamente trasferito in Italia, visto che ormai da oltre un anno si trova nel nostro paese e pare stia portando avanti tanti progetti lavorativi. È stato al centro delle cronache rosa e del gossip per via della sua storia d’amore con Diletta Leotta che sembra essere completamente svanita nel nulla. Da un po’ di tempo ormai, infatti, i due non sono più apparsi insieme ed è per questo che molti che non avevano creduto affatto a questa relazione, hanno visto questo allontanamento misterioso come la prova che effettivamente fosse tutto una farsa. Ad ogni modo, l’attore turco sembra che in questi ultimi giorni abbia voluto mandare uno speciale in bocca al lupo a Raoul Bova. Il motivo? Stanno per iniziare le riprese di Don Matteo 13 e come sappiamo Raoul sarà il nuovo ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 settembre 2021) Ormai Cansembra essersi definitivamente trasferito in Italia, visto che ormai da oltre un anno si trova nel nostro paese e pare stia portando avanti tanti progetti lavorativi. È stato al centro delle cronache rosa e del gossip per via della sua storia d’amore con Diletta Leotta che sembra essere completamente svanita nel nulla. Da un po’ di tempo ormai, infatti, i due non sono più apparsi insieme ed è per questo che molti che non avevano creduto affatto a questa relazione, hanno visto questo allontanamento misterioso come la prova che effettivamente fosse tutto una farsa. Ad ogni modo, l’attore turco sembra che in questi ultimi giorni abbia voluto mandare uno speciale in bocca al lupo a. Il motivo? Stanno per iniziare le riprese di Don Matteo 13 e come sappiamosarà il nuovo ...

