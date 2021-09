Campionato serie B, per la Cremonese nessuna scusa per il ko col Perugia (Di giovedì 23 settembre 2021) Non è semplice individuare le cause che hanno portato la Cremonese a subire il secco 3 - 0 allo "Zini" con il Perugia . Nello stesso tempo è molto facile capire quello che deve fare la squadra di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Non è semplice individuare le cause che hanno portato laa subire il secco 3 - 0 allo "Zini" con il. Nello stesso tempo è molto facile capire quello che deve fare la squadra di ...

OptaPaolo : 8 - Questa è solo la seconda volta nelle ultime 60 stagioni in cui la Juventus ha subito almeno otto gol nelle prim… - ZZiliani : La Serie A è quel campionato in cui la FJGC insabbia ogni scandalo che riguardi la #Juventus (gli ultimi: #Suarez e… - tuttosport : #Juve, la prima vittoria in campionato scatena i tifosi sui #social - Giorno_Cremona : Campionato serie B, per la Cremonese nessuna scusa per il ko col Perugia - riviera24 : Pallapugno, semifinali del campionato di serie A Banca D’Alba-Egea: ecco le date -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato serie Chi è Antiste: gol, personalità e numeri per fare innamorare lo Spezia Primo gol in Serie A grazie al quale la sua squadra passa in vantaggio contro la Juventus, davanti ai suoi tifosi,... con Antiste che torna a disputare una stagione completa nello scorso campionato di ...

Sampdoria - Napoli: Sky o Dazn, dove vederla. Canale tv e streaming ...semplice ma il Napoli ha bisogno dei tre punti per tornare di nuovo al primo posto nel campionato ... Nei 54 precedenti giocati in casa in Serie A, la Sampdoria è in vantaggio nelle statistiche con 21 ...

Serie B, è andata in archivio la quinta giornata del campionato: risultati e classifica TUTTO mercato WEB Torino-Lazio: probabili formazioni, news e dove vederla in tv o streaming Alla ricerca della terza vittoria consecutiva, il Torino di Ivan Juric si troverà davanti, oggi alle 18:30 al Grande Torino, la Lazio di Sarri, che sarà però sostituito da Martusciello, per le due gio ...

Vuole tornare in Serie A | Derby d'Italia tra Juventus e Inter Intreccio di calciomercato tra Juventus e Inter. Dall’altro i torinesi hanno bisogno di rinforzi per tornare ai vertici della classifica dopo una stagione molto deludente. Secondo quanto riportato da ...

