Campania, il bollettino Covid: 419 positivi, tasso al 2,2% (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 419 a fronte di 18.877 tamponi molecolari processati (tasso al 2,2%). Si registrano 3 nuovi decessi. La situazione posti letto: 14 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 15); 282 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 291).

