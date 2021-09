Camorra | maxi blitz dei Carabinieri | scacco al clan nel napoletano 56 arresti

Advertising

vittoriosechi2 : RT @francescatotolo: C’è anche Claudio Cirinnà, fratello della senatrice del Pd #MonicaCirinna, tra gli arrestati nella maxi operazione con… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra maxi

Fanpage.it

- sequestro di beni per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro , tra i quali ... APPROFONDIMENTI IL RAPPORTO DELLA DIA 'Baby gang scatenate e lafa affari durante la... DIA Covid, ...... o allao alla 'ndrangheta ? Esiste una differenza tra mafia e malavita ? Non è chiaro. È ... Leggi anche Casamonica, 40 condanne alProcesso al clan: 'È Mafia' Roma, al via demolizione ...I soldi della camorra investiti nei settori immobiliare ed edilizio. Scacco della Guardia di Finanza al clan Mallardo: confiscati case, terreni e quote societarie per oltre 17 milioni di euro, tra Cam ...Quali sono le famiglie di camorra più potenti a Caserta? Lo spiega la Direzione Investigativa Antimafia con la relazione semestrale sull’attività della criminalità organizzata in Italia relativa al pe ...