California: Newsom firma legge sulla privacy aborto (Di giovedì 23 settembre 2021) Mentre il governatore del Texas, Greg Abbott, ha firmato un nuovo disegno di legge sull'aborto che limita ulteriormente l'accesso, il governatore della California, Gavin Newsom firma due leggi che proteggono i diritti dell'aborto. Newsom ha infatti annunciato di aver firmato due leggi volte a proteggere la privacy dei medici che praticano l'aborto e dei loro

