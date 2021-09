Calciomercato Napoli, Anguissa ha convinto: si lavora al riscatto (Di venerdì 24 settembre 2021) Calciomercato Napoli, gli azzurri pronti a rilevare a titolo definitivo il cartellino del camerunense: tutti i dettagli Come riferito da TMW, al Napoli sono bastate poche partite per innamorarsi di André Zambo Anguissa. Gli azzurri sono già al lavoro per il riscatto a titolo definitivo del suo cartellino. Arrivato per 400mila euro, la cifra concordata con il Fulham per il riscatto è pari a 15 milioni di euro. Si tratterà per abbassare le pretese degli inglesi, ma in casa Napoli ormai tutti sono convinti delle qualità del ragazzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021), gli azzurri pronti a rilevare a titolo definitivo il cartellino del camerunense: tutti i dettagli Come riferito da TMW, alsono bastate poche partite per innamorarsi di André Zambo. Gli azzurri sono già al lavoro per ila titolo definitivo del suo cartellino. Arrivato per 400mila euro, la cifra concordata con il Fulham per ilè pari a 15 milioni di euro. Si tratterà per abbassare le pretese degli inglesi, ma in casaormai tutti sono convinti delle qualità del ragazzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

