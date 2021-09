Calciomercato Juventus, occasione dall’Atletico Madrid per l’erede di Cristiano Ronaldo (Di giovedì 23 settembre 2021) Un portoghese va, un portoghese viene Notizia che potrebbe avere del clamoroso quella che oggi starebbe circolando in Spagna. L’attaccante dell’Atletico Madrid, Joao Felix, potrebbe concludere l’anno prossimo la sua avventura spagnola e la Juventus sarebbe in cima alla lista delle interessate al suo cartellino. Nonostante l’investimento faraonico speso per portare il portoghese a Madrid, il giocatore non ha rispettato a pieno le aspettative e sembrerebbe voler cercare il riscatto altrove. Il Benfica ha guadagnato ben 127,2 milioni di euro dalla vendite del giovane classe ’99, che in Liga non ha mostrato tutto il suo interessante talento. Il contratto del giocatore parla chiaro, il portoghese si è legato alla squadra di Simeone fino al 2026, ma secondo quanto riportato El Dogo Digital, il rapporto tra giocatore e società potrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Un portoghese va, un portoghese viene Notizia che potrebbe avere del clamoroso quella che oggi starebbe circolando in Spagna. L’attaccante dell’Atletico, Joao Felix, potrebbe concludere l’anno prossimo la sua avventura spagnola e lasarebbe in cima alla lista delle interessate al suo cartellino. Nonostante l’investimento faraonico speso per portare il portoghese a, il giocatore non ha rispettato a pieno le aspettative e sembrerebbe voler cercare il riscatto altrove. Il Benfica ha guadagnato ben 127,2 milioni di euro dalla vendite del giovane classe ’99, che in Liga non ha mostrato tutto il suo interessante talento. Il contratto del giocatore parla chiaro, il portoghese si è legato alla squadra di Simeone fino al 2026, ma secondo quanto riportato El Dogo Digital, il rapporto tra giocatore e società potrebbe ...

Advertising

calciomercatoit : ?? CMIT TV ?? Le vittorie di #Milan e #Juventus nel nostro TG pomeridiano, con uno sguardo alle partite di stasera.… - JManiaSite : Sirene inglesi per #deLigt, #Raiola farà di tutto per portarlo via dalla #Juventus: che può fare la dirigenza bianc… - calciomercatoit : ??#Juventus - Buone notizie per #Chiesa: niente esami, è solo affaticato - JuventusUn : Crisi #Juventus e calciomercato, così il club ha ‘tradito’ #Allegri! I DETTAGLI? - infoitsport : Calciomercato Juventus, arriva l’ok per gennaio | Colpaccio in attacco -