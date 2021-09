Calciomercato Juventus, il pericolo del fascino europeo: il Chelsea sogna De Ligt (Di giovedì 23 settembre 2021) Dagli antri più oscuri dell’ombra che la mastodontica figura di Giorgio Chiellini proietta dietro di sé, fino alla luce calda e familiare del cono di luce che i riflettori muovono sul volto dei protagonisti. Questo il percorso intrapreso da Matthijs De Ligt negli ultimi tempi e culminato con la rete di La Spezia che ha mandato in evidente visibilio la cornice di pubblico bianconera presente in Liguria. L’olandese della Juventus, ultimamente svanito dai radar dell’attenzione di Massimiliano Allegri e snobbato con noncuranza in maglia orange da Van Gaal, ha ribattuto col piglio del fuoriclasse ai dubbi, spesso ingiustificati, coagulatisi intorno alle sue prestazioni. Il Chelsea, attuale detentore della Champions Lague, storicamente non si è mai mostrato insensibile al malumore dei campioni, né tantomeno alle ghiotte occasioni offerte ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Dagli antri più oscuri dell’ombra che la mastodontica figura di Giorgio Chiellini proietta dietro di sé, fino alla luce calda e familiare del cono di luce che i riflettori muovono sul volto dei protagonisti. Questo il percorso intrapreso da Matthijs Denegli ultimi tempi e culminato con la rete di La Spezia che ha mandato in evidente visibilio la cornice di pubblico bianconera presente in Liguria. L’olandese della, ultimamente svanito dai radar dell’attenzione di Massimiliano Allegri e snobbato con noncuranza in maglia orange da Van Gaal, ha ribattuto col piglio del fuoriclasse ai dubbi, spesso ingiustificati, coagulatisi intorno alle sue prestazioni. Il, attuale detentore della Champions Lague, storicamente non si è mai mostrato insensibile al malumore dei campioni, né tantomeno alle ghiotte occasioni offerte ...

