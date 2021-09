Calcio | Tammy Abraham regala alla Roma 3 punti cruciali nel posticipo della quinta giornata di Serie A

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lasi riscatta prontamente dopo il k.o. di Verona e porta a casa una vittoria molto importante all’Olimpico, sconfiggendo per 1-0 l’Udinese nell’ultimovalevole per laA 2021-2022 dimaschile. Terzo successo consecutivo casalingo in campionato per la banda di Josè Mourinho, che risponde alle altre big e conserva il quarto posto in classifica a quota 12. I giallorossi accusano un gap di 3capolista Napoli e di una sola lunghezza nei confronti di Milan e Inter. Secondo stop di seguito inA per l’Udinese di Luca Gotti, fermo dunque a 7grazie all’ottimo rendimento dei primi tre turni. I friulano, nonostante la ...