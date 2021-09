Calcio: Genoa, regalo nuova proprietà a tifosi, biglietti gratis contro il Verona (2) (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - "Ogni tifoso avrà la possibilità di selezionare fino ad un massimo di 4 biglietti -prosegue il comunicato-. Per i tifosi OVER 65, i biglietti potranno essere rilasciati per gli stessi, alle biglietterie dello stadio (orario 10-18), solo nella giornata di Venerdì e fino ad esaurimento posti Per chi avesse già acquistato un biglietto per Genoa-Hellas Verona in programma sabato, lo stesso rimarrà valido per l'accesso allo stadio. Conservando il tagliando si potrà ricevere un biglietto per assistere gratuitamente alla prossima gara Genoa-Sassuolo in programma allo stadio Luigi Ferraris domenica 17 ottobre alle ore 15, le cui modalità verranno rese note". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - "Ogni tifoso avrà la possibilità di selezionare fino ad un massimo di 4-prosegue il comunicato-. Per iOVER 65, ipotranno essere rilasciati per gli stessi, alle biglietterie dello stadio (orario 10-18), solo nella giornata di Venerdì e fino ad esaurimento posti Per chi avesse già acquistato un biglietto per-Hellasin programma sabato, lo stesso rimarrà valido per l'accesso allo stadio. Conservando il tagliando si potrà ricevere un biglietto per assistere gratuitamente alla prossima gara-Sassuolo in programma allo stadio Luigi Ferraris domenica 17 ottobre alle ore 15, le cui modalità verranno rese note".

