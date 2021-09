Calcio femminile, Inter-Roma rinviata per alcune positività al Coronavirus (Di giovedì 23 settembre 2021) La Divisione Calcio femminile ha disposto il rinvio di Inter-Roma, incontro valevole per la quarta giornata della Serie A, in programma domenica 26 dicembre. I club Interessati hanno esplicato la motivazione della riprogrammazione del big match, seppur attualmente non vi sia una data per il recupero; alcune atlete nerazzurre sarebbero incorse in positività al Coronavirus, tali da non permettere il regolare svolgimenti della sfida tra meneghine e capitoline. Il virus pandemico Interrompe dunque il percorso di Inter e Roma in massima serie italiane, dopo tre vittorie in altrettante partite di campionato per ambedue le compagini; i nomi delle professioniste positive al Coronavirus non ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) La Divisioneha disposto il rinvio di, incontro valevole per la quarta giornata della Serie A, in programma domenica 26 dicembre. I clubessati hanno esplicato la motivazione della riprogrammazione del big match, seppur attualmente non vi sia una data per il recupero;atlete nerazzurre sarebbero incorse inal, tali da non permettere il regolare svolgimenti della sfida tra meneghine e capitoline. Il virus pandemicorompe dunque il percorso diin massima serie italiane, dopo tre vittorie in altrettante partite di campionato per ambedue le compagini; i nomi delle professioniste positive alnon ...

