Calcio femminile, Inter: positività nel gruppo squadra, gara con Roma rinviata (Di giovedì 23 settembre 2021) Il covid colpisce la prima squadra femminile dell’Inter. “A causa di alcune positività riscontrate all’Interno del gruppo squadra – si legge in una nota del club – L’attività sportiva è stata sospesa e la gara in programma domenica contro la Roma è rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione Calcio femminile”. Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Il covid colpisce la primadell’. “A causa di alcuneriscontrate all’no del– si legge in una nota del club – L’attività sportiva è stata sospesa e lain programma domenica contro laa data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione”.

