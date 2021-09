Calcio: esperto cyber security, 'pirateria è reato e utenti rischiano anche furto di identità' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Poter assistere gratis, o pagando il minimo, ai match sportivi più interessanti della stagione, per i quali servirebbe un abbonamento alla Pay tv, dal Calcio, alla F1 alla MotoGp, ma anche cinema e serie tv, è una possibilità che fa gola a tanti, e che è all'origine della pirateria audiovisiva. Si tratta di un illecito, punibile con multe e reclusione. In Italia alimenta un giro d'affari di oltre 200 milioni di euro. "Come si può combattere? Spiegare alle persone che si tratta di un reato evidentemente non basta a dissuaderle da questa pratica. Tuttavia potrebbe essere utile invitarle a riflettere sul fatto che i rischi connessi alla fruizione di contenuti video e audio illegali presenta rischi che non sono soltanto di natura giudiziaria. Da anni la criminalità informatica ha adottato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Poter assistere gratis, o pagando il minimo, ai match sportivi più interessanti della stagione, per i quali servirebbe un abbonamento alla Pay tv, dal, alla F1 alla MotoGp, macinema e serie tv, è una possibilità che fa gola a tanti, e che è all'origine dellaaudiovisiva. Si tratta di un illecito, punibile con multe e reclusione. In Italia alimenta un giro d'affari di oltre 200 milioni di euro. "Come si può combattere? Spiegare alle persone che si tratta di unevidentemente non basta a dissuaderle da questa pratica. Tuttavia potrebbe essere utile invitarle a riflettere sul fatto che i rischi connessi alla fruizione di contenuti video e audio illegali presenta rischi che non sono soltanto di natura giudiziaria. Da anni la criminalità informatica ha adottato la ...

