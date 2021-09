Calano ancora i ricoveri nelle terapie intensive ma altri 63 morti

Advertising

Calano ancora

...3% della Calabria al 6,3% della Puglia): di questi, 2,88 milioni non hannoricevuto nemmeno ...i ricoveri Continuano a calare i casi di Covid - 19, segnando un - 14,9% in una settimana, ...Continua l'andamento stabile della curva pandemica nel nostro Paese. In Italia ci sono 4.061 nuovi casi di coronavirus a fronte di 321.554 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento ...Continua l'andamento stabile della curva pandemica nel nostro Paese. In Italia ci sono 4.061 nuovi casi di coronavirus a fronte di 321.554 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento ...Ancora in discesa i ricoveri con le terapie intensive sono 8 in meno e scendono a 505, mentre quelli ordinari sono 146 in meno, 3.650 in tutto. La regione con più casi è la Sicilia con 647 nuovi posit ...