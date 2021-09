Calabria, De Magistris promette: “la Regione sarà partigiana e antifascista” (Di giovedì 23 settembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

nonmiarrendo : RT @PdSUD: Giuseppe Spadafora: 'Ho scelto di fare politica attiva perché da calabrese sono convinto che serva un nuovo rinascimento per la… - NataleCuccurese : RT @PdSUD: Giuseppe Spadafora: 'Ho scelto di fare politica attiva perché da calabrese sono convinto che serva un nuovo rinascimento per la… - PdSUD : Giuseppe Spadafora: 'Ho scelto di fare politica attiva perché da calabrese sono convinto che serva un nuovo rinasci… - LoreMarangoni : RT @SavetheDogsSTD: ??Con preghiera di massima diffusione?? Save the Dogs chiede ai candidati alla Presidenza della #Calabria Amalia Bruni,… - pianainforma : Uniti con De Magistris, sabato il tour del Reggino tra analisi e proposte - -