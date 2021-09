‘Calabresi costretti a curare i figli al Nord perché manca reparto di neuropsichiatria | la Regione lo crei’ | la petizione di un papà supera 60mila firme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dueaffetti da una rara malattia genetica, esordita in età pediatrica, ma nessun posto che li possa seguire in Calabria. Partono da questa situazione il video-appello e la raccoltalanciati da Antonio Alvaro, di Reggio Calabria,di “tretra cui Natale (24 anni) e Maria Chiara (12 anni)”, che ha voluto chiedere allae al prossimo Presidente di “impegnarsi attivamente per individuare e stanziare risorse e competenze” per poter dare vita “a strutture sul territorio calabrese specializzate in Neurologia einfantile”. Come quella di Alvaro, molte altre famiglie, racconta sono costrette all’esodo sanitario verso ilcon costi ingenti per le casse della. Il fine è quello di arrivare a poter ...