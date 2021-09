Cagliari, tre meccanici accoltellati nella loro officina (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri, a Cagliari, tre meccanici sono stati accoltellati nella loro officina. La Squadra Mobile grazie alle immagini della telecamera è risalita ai presunti aggressori, si cerca il movente. A Cagliari, tre meccanici sono stati accoltellati nella loro officina. Due sono gravi Tre meccanici sono stati accoltellati nella loro officina, nella periferia di Cagliari. L’aggressione è avvenuta nella giornata di ieri, intorno alle 17. Gli inquirenti hanno ritrovato sul posto un coltello da cucina, che parrebbe l’arma usata. Due delle vittime sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri, a, tresono stati. La Squadra Mobile grazie alle immagini della telecamera è risalita ai presunti aggressori, si cerca il movente. A, tresono stati. Due sono gravi Tresono statiperiferia di. L’aggressione è avvenutagiornata di ieri, intorno alle 17. Gli inquirenti hanno ritrovato sul posto un coltello da cucina, che parrebbe l’arma usata. Due delle vittime sono ...

Advertising

Inter : ? | I M NICOLÒ ?? - Cagliari 0-1, @SerieA 17/18 Inter - ??1-1, @ChampionsLeague 19/20 ?? - Italia 1-2, @EURO2020… - qnazionale : Accoltellamento Cagliari, vendetta per un auto non riparata: tre meccanici in ospedale - retewebitalia : Cagliari. Tre meccanici accoltellati in officina: arrestati i responsabili - #retewebitalia #news #oggi #italia… - cronaca_news : Cagliari, accoltellati tre meccanici dopo lite: uno è grave. Fermato un sospettato - giorgiolecis : Cagliari. Tre meccanici accoltellati in officina: arrestati i responsabili -