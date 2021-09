Cadice-Barcellona, Liga: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella sesta giornata di Liga si affrontano Cadice e Barcellona. Le due squadre non stanno compiendo un cammino di certo brillante in campionato. I padroni di casa occupano il tredicesimo posto in campionato a quota 6 punti, con una buona difesa ma un pessimo attacco: solo 4 le reti segnate fino a qua dagli andalusi, troppo poche per ambire ad una posizione di classifica migliore. Il Barcellona è ad ora la vera delusione di questa Liga. Il crollo verticale che sembrerebbe aver colpito i catalani da un po’ di tempo a questa parte non parrebbe arrestarsi. Gli uomini di Ronald Koeman galleggiano in ottava piazza, a quota 8 punti, ad una distanza siderale dai 16 degli acerrimi rivali del Real Madrid. Vietato sbagliare per i blaugrana se vogliono tenere vive le residue speranze di lottare per il titolo. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella sesta giornata disi affrontano. Le due squadre non stanno compiendo un cammino di certo brillante in campionato. I padroni di casa occupano il tredicesimo posto in campionato a quota 6 punti, con una buona difesa ma un pessimo attacco: solo 4 le reti segnate fino a qua dagli andalusi, troppo poche per ambire ad una posizione di classifica migliore. Ilè ad ora la vera delusione di questa. Il crollo verticale che sembrerebbe aver colpito i catalani da un po’ di tempo a questa parte non parrebbe arrestarsi. Gli uomini di Ronald Koeman galleggiano in ottava piazza, a quota 8 punti, ad una distanza siderale dai 16 degli acerrimi rivali del Real Madrid. Vietato sbagliare per i blaugrana se vogliono tenere vive le residue speranze di lottare per il titolo. Le ...

