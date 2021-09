Caccia ai genitori di Saman Abbas, la ministra Cartabia chiede l’estradizione al Pakistan (Di giovedì 23 settembre 2021) Si stringe il cerchio intorno alla famiglia di Saman Abbas per la sua scomparsa. Dopo l’arresto ieri dello zio a Parigi, considerato la mente del delitto, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia – ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica – ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori della ragazza, 18 anni, sparita dalla notte del 30 aprile 2021 da Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Lo comunica una nota del ministero. I due sono indagati per l’omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Erano volati in Pakistan e risultano scomparsi da 4 mesi. Ieri la Brigade Criminelle, con la collaborazione dei carabinieri italiani, era riuscita a rintracciare lo ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Si stringe il cerchio intorno alla famiglia diper la sua scomparsa. Dopo l’arresto ieri dello zio a Parigi, considerato la mente del delitto, ladella Giustizia, Marta– ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica – ha firmato e trasmesso alle due domande di estradizione per idella ragazza, 18 anni, sparita dalla notte del 30 aprile 2021 da Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Lo comunica una nota del ministero. I due sono indagati per l’omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Erano volati ine risultano scomparsi da 4 mesi. Ieri la Brigade Criminelle, con la collaborazione dei carabinieri italiani, era riuscita a rintracciare lo ...

