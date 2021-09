“Buttate i vostri cellulari cinesi”: un Governo lancia l’allarme. Ecco perché (Di giovedì 23 settembre 2021) Un Governo ha lanciato l’allarme riguardo i cellulari prodotti in Cina: Ecco il motivo dell’invito a non acquistarli. Il mercato degli Smartphone è un ambiente altamente concorrenziale. All’inizio il predominio era detenuto dalla Apple, la società che li ha immessi nel mercato quando è uscito il primo iPhone. La concorrenza ha faticato a produrre dei dispositivi che fossero equivalenti, ma con il passare del tempo i sistemi Android sono divenuti altrettanto efficaci e maggiormente appetibili. A differenza degli iPhone, infatti, gli smartphone hanno un range di pubblico più ampio. In base alle esigenze e alla disponibilità economica, infatti, è possibile acquistare cellulari che vanno dai 129 euro in su, che permettono in ogni caso di navigare in Internet, fare foto e ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 settembre 2021) Unhatoriguardo iprodotti in Cina:il motivo dell’invito a non acquistarli. Il mercato degli Smartphone è un ambiente altamente concorrenziale. All’inizio il predominio era detenuto dalla Apple, la società che li ha immessi nel mercato quando è uscito il primo iPhone. La concorrenza ha faticato a produrre dei dispositivi che fossero equivalenti, ma con il passare del tempo i sistemi Android sono divenuti altrettanto efficaci e maggiormente appetibili. A differenza degli iPhone, infatti, gli smartphone hanno un range di pubblico più ampio. In base alle esigenze e alla disponibilità economica, infatti, è possibile acquistareche vanno dai 129 euro in su, che permettono in ogni caso di navigare in Internet, fare foto e ...

Advertising

jin_hanseo : Fun Fact: Anche se non buttate merda su altri gruppi/solisti potete tranquillamente riuscire ad elogiare i vostri/… - noemiarcuri : Lo so, è rischioso farlo dopo così tante micce accese e buttate lì, ma io per oggi ho dato. Conto sui vostri aggio… - tartaruga20201 : RT @Franc_Pon: ???????????????? Esatto!!! Buttate quelle carte di credito e andate a prelevare i vostri contanti!!! Molto meglio un mazzetto di ban… - DaniDur : RT @Franc_Pon: ???????????????? Esatto!!! Buttate quelle carte di credito e andate a prelevare i vostri contanti!!! Molto meglio un mazzetto di ban… - Franc_Pon : ???????????????? Esatto!!! Buttate quelle carte di credito e andate a prelevare i vostri contanti!!! Molto meglio un mazzet… -